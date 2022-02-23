В ЛНР заявили, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов для размещения солдат

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенном пункте Золотое под предлогом плановой эвакуации населения. По иноформации ЛНР, таким образом выселили около 60 человек, а в их дома заселили личный состав ВСУ.

Ранее в Луганске произошел новый взрыв – теперь возле троллейбусного депо. Власти ЛНР назвали произошедшее террористическим актом. Подробности инцидента пока неизвестны, о пострадавших не сообщается. Позавчера «терактом» и «покушением» назвали взрыв автомобиля, случившийся рядом с машиной представителя ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко. Были и другие «теракты», но в них никто не пострадал — кроме, предположительно, трех человек на трассе в Горловку.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.