Лукашенко рассказал о планируемой закупке вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в течение ближайших нескольких лет будут закуплены и поставлены в войска «широкий перечень самых современных вооружений». Об этом президент рассказал на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных сил, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, среди этой техники — самолеты Су-30СМ, их поставка завершится в конце 2022 года, а также зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и десятки вертолетов.

В настоящее время прорабатывается вопрос об оснащении белорусских ВС современными зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф».

Лукашенко добавил, что современная белорусская армия мобильна, компактна и оснащена самыми современными образцами вооружения и военной техники.

20 февраля завершились совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость - 2022». Заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии, начальник авиации республики Андрей Лукьянович заявил, что маневры подтвердили способность вооруженных сил двух стран совместно решать задачи вооруженной защиты Союзного государства.