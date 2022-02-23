США направят в Балтику 800 пехотинцев и технику

США передислоцируют 800 военнослужащих из Италии в Балтийский регион и направят до восьми истребителей F-35 на несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО. Об этом со ссылкой на источник в Пентагоне сообщает агентство Reuters.

Также США отправят 32 боевых вертолетов AH-64 Apache.

Как уточнил источник в Минобороны США, дополнительные силы перенаправлены «для спокойствия» союзников по НАТО и «сдерживания любой потенциальной агрессии против государств-участниц». Он также заверил, что подкрепление из США задействовано не будет.

Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон усилит военное присутствие в Европе для защиты стран Прибалтики. При этом он отметил, что у США нет намерений воевать с Россией, и назвал эти шаги оборонительными.