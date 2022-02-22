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Источник: в России приостановили работы по созданию самолета Ил-112В

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Пресс-служба ОАК/РИА «Новости»

В России приостановили работы по созданию легкого военно-транспортного самолета Ил-112В до завершения расследования катастрофы с первым опытным образцом авиасудна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, работы по госконтракту были приостановлены с 9 февраля. Также были приостановлена сборка второго и третьего летных образцов Ил-112В. Отмечается, что решение о продолжении работ будет приниматься госзаказчиком (Минобороны РФ) по итогам расследования.

В свою очередь другой источник в оборонной промышленности уточнил, что приближается очередной этап опытно-конструкторских работ по самолету Ил-112, однако по итогам расследования аварии могут потребоваться дополнительные работы по двигателю и по планеру.

«Чтобы не делать двойную работу, не расходовать лишних средств и не создавать предпосылки для срыва сроков контрактных обязательств, ход реализации проекта поставили на паузу до выводов комиссии, оформив это документально», — пояснил он.

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что программа Ил-112В будет продолжена с учетом катастрофы в Кубинке.

17 августа опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в подмосковной Кубинке. Лайнер выполнял тренировочный полет при заходе на посадку. На борту находились три члена экипажа, они погибли при крушении. Пилоты, управлявшие Ил-112В, до последнего момента пытались отвести самолет от домов.

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