The Times: годы инвестиций сделали российскую армию «смертоносной силой»

Россия сегодня является более боеспособной державой, чем когда-либо после распада СССР, в модернизацию ее армии вложены миллиарды фунтов стерлингов, пишет британская газета The Times. При этом издание называет российскую армию «смертоносной силой».

«В начале 1990-х годов Россия пострадала от сокращения оборонных закупок, многие проекты были отложены. После конфликта с Грузией в 2008 году Россия вложила средства в модернизацию своих вооруженных сил, значительно улучшив танки и тяжелые артиллерийские системы, а также преобразовав свои военно-морские силы», – приводит The Times слова редактора справочника The Military Balance Международного института стратегических исследований (IISS) Джеймса Хакетта.

Генеральный директор IISS Джон Чипман, считает, что опасения, вызванные ростом военного потенциала России в последние годы, мотивировали европейские страны к увеличению оборонных расходов. Они выросли на 4,8 процентов в прошлом году – это самые высокие темпы, зарегистрированные для какого-либо региона мира.

При этом Чипман отметил, что современная армия России существенно отличается от той, что участвовала в короткой войне с Грузией в 2008 году. Сейчас большинство ее военнослужащих – контрактники, а не призывники, ее вооружение, в том числе ядерный арсенал, гораздо более современное. Также Россия обладает крылатыми ракетами, которые могут поражать цели на дальности более 2000 километров, эффективными мобильными системами ПВО и современными Воздушно-космическими силами.