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Стало известно о финальных испытаниях ПТРК «Корнет-Д1», предназначенных для ВДВ

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1» на шасси боевой машины десанта БМД-4М для ВДВ РФ находятся на этапе финальных испытаний. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации «Ростех» агентству подтвердили, что разработчик «Корнетов» — НПО «Высокоточные комплексы» — приступил к финальному этапу стрельбовых испытаний, также машина проходит лабораторно-дорожные испытания.

«Корнет-Д1» предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Перспективный «Корнет-Д» также может поражать воздушные цели.

Летом прошлого года сообщалось, что комплексы «Корнет-Д1» поступят в российские войска в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска РФ с 2022 года должны получить уникальные легкие плавающие танки «Спрут-СДМ1», вооруженные 125-мм орудием 2А75.

Отмечается, что танк «Спрут» способен плавать при трехбалльных волнах, что было подтверждено на испытаниях, также машина является авиадесантируемой.

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