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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЛНР сообщили о трех раненых в результате обстрелов со стороны ВСУ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что три мирных жителя республики пострадали в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Его слова приводит ТАСС.

«По состоянию на 00:00 представительством ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня. Украинские боевики осуществили обстрел 24 населенных пунктов республики. Активно применяется запрещенное минскими соглашениями вооружение», — сообщил он.

По словам Филипоненко, на славяносербском направлении военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады из минометов калибра 120 мм обстреляли населенный пункт Пришиб, в результате чего разрушен один дом и один мирный житель получил травматическую ампутацию нижней конечности.

Он также рассказал, что в населенном пункте Знаменка «двое мирных жителей получили осколочные ранения, также зафиксировано повреждение крыш двух жилых домов и повреждено остекление», говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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