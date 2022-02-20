В ОБСЕ зафиксировали рост числа обстрелов Донбасса

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид заявила, что ОБСЕ за последнее время зафиксировала увеличение использования тяжелого вооружения в Донбассе. Об этом она написала в Twitter.

«СММ ОБСЕ зафиксировала более широкое применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими соглашениями, что привело к быстрому росту сообщений об ущербе и жертвах», — написала Шмид.

Она добавила, что недопустимо подвергать опасности мирных жителей. Шмид призвала стороны конфликта вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности и соблюдать режим прекращения огня, а также защищать гражданские лица.

Ранее представитель Польши при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Адан Халасиньский заявил, что Польша по просьбе Украины созывает внеочередное заседание Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, к участию в заседании приглашены спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен и руководитель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Халит Чевик.