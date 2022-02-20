Глава минобороны Украины оценил риски «вторжения» России в ближайшие дни

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что пока ни в одном украинском городе нет российских войск, поэтому говорить о нападении России в ближайшее время неуместно. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформирована. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы», — сказал он.

По его словам, украинская армия готова к сопротивлению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может иметь пагубные последствия.

Комментируя сообщения о датах российского «вторжения», пресс-секретарь главы государства рассказал, что слышал обоснование «из области теории заговора». Он добавил, что согласно этой теории, если какая-то сила пересечет границу Украины, то будут «адские санкции».