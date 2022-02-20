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Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе

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Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика совместно с Россией продолжит проверку сил реагирования Союзного государства.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — говорится в Telegram-канале минобороны республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией оставить боеприпасы на территории республики после совместных учений «Союзная решимость – 2022».

Учения «Союзная решимость – 2022» стартовали 10 февраля на территории Белоруссии. Изначально планировалось, что они продлятся до 20 февраля.

Военные обеих стран отработали задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства».

Маневры прошли на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности.

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Отношения России и Белоруссии
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