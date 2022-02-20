Опубликовано видео спецоперации МГБ ДНР по поимке группы диверсантов в Донецке

Донецкий телеканал показал спецоперацию министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с «украинскими террористами, вооруженными до зубов».

По заявлению МГБ, группа диверсантов планировала подрывы объектов критической инфраструктуры региона.

Закадровый голос в репортаже сообщает: «Бандгруппа, оказавшись в западне, пошла, что называется, ва-банк. Спецназ начинает штурм здания».

В ведомстве сообщали, что в ходе задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление, в результате два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.

Ранее начальник народной милиции ДНР Денис Синенков заявил, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику. По его словам, на протяжении всей недели на линии соприкосновения «слышны выстрелы и взрывы, которые не стихают ни на минуту». Начальник народной милиции ДНР добавил, что в связи с этим было принято решение о всеобщей мобилизации.