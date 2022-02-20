В ДНР сообщили о 19 обстрелах этой ночью

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило за эту ночь о 19 обстрелах с украинской стороны. Сводка опубликована в Telegram-канале представительства.

В ДНР уточнили, что огонь ведется в основном минами калибром 120 мм. В отчете также фигурируют 84- и 122-милиметровые мины и снаряды, выпущенные из гранатометов СПГ и АГС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из AFP попали под обстрел вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

До этого агентство ТАСС написало со ссылкой на собственного корреспондента, что в центре, на севере и западе Донецка раздаются звуки обстрела. Огонь, предположительно ведут из тяжелой артиллери вооруженные силы Украины, добавили в агентстве.

В настоящее время продолжается эвакуация гражданского населения ДНР и ЛНР в Россию.