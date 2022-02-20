Зеленский заверил Макрона, что ВСУ не поддадутся на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что украинские военные не станут отвечать на провокации в Донбассе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Елисейский дворец.

«Он (Зеленский — прим. ред.) заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», — сказал представитель Елисейского дворца.

Украинский лидер в свою очередь прокомментировал разговор с Макроном в Twitter.

«Провел срочный разговор с Президентом Эммануэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из AFP попали под обстрел вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

До этого агентство ТАСС написало со ссылкой на собственного корреспондента, что в центре, на севере и западе Донецка раздаются звуки обстрела. Огонь, предположительно ведут из тяжелой артиллери вооруженные силы Украины, добавили в агентстве.