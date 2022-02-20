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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Медведчук заявил, что Запад наживается на украинском кризисе

Депутат Рады Медведчук: западные страны заработали на украинском кризисе $12 млрд

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РИА «Новости»

Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук написал в Telegram, что западные партнеры Украины «заработали миллиарды», на напряженности вокруг страны.

«На военной истерии западные партнеры (Украины) заработали миллиарды. США, Британия и другие страны, помогавшие Украине сопротивляться «неминуемой оккупации», под шумок военной истерии не только порешали свои внутренние проблемы, но и неплохо заработали. Сбыли ненужный военный хлам, впарили тепловозы по завышенной цене, подписали выгодные для себя торговые контракты», — говорится в публикации.

По оценке депутата, украинская экономика уже потеряла порядка 12 млрд. Он отмечает финансовую поддержку запада — «в общем около €4 млрд евро», но подчеркивает, что «это не благотворительные рождественские подарки».

Медведчук опасается, что «брошенная в долговую яму невиданной глубины» Украина в скором времени будет вынуждена обратиться за помощью в МВФ, что усугубит ее зависимость от заемных средств

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении Киеву $350 млн.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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