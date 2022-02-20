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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине приземлился самолет с винтовками и автоматами с оптическими прицелами

Самолет со стрелковым оружием из Канады приземлился на Украине

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MinistryofDefence.UA/Facebook

Украина получила военную помощь от Канады, включающую в себя винтовки, автоматы с оптическими прицелами, а также снаряжение. Об этом сообщается в Facebook-профиле украинского Министерства обороны.

«19 февраля мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения. Благодарю наших партнеров и друзей за это важное и своевременное решение», — уточнил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Также Резников поблагодарил главу Минобороны Канады Аниту Ананд за поддержку.

Данный рейс стал вторым с военной помощью от Канады. Первый приземлился 4 февраля текущего года.

В скором времени на Украину прибудут еще рейсы с военным оснащением для Киева.

Груз доставили в рамках Технического соглашения между Министерством обороны Украины и департаментом национальной обороны и Вооруженных сил Канады.

Также посольство России осудило Канаду за решение поставлять оружие Украине.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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