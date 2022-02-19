Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
США рассмотрят вопрос выделения Украине более $300 млн 23:33
На Украине задумались о призыве в армию пенсионеров 23:16
МЧС будет вести эвакуацию беженцев из ДНР и ЛНР круглосуточно 23:10
Ягудин послал президента МОК после его слов про тренеров Валиевой 23:10
Опрос показал резкое увеличение спроса на мужские носки перед 23 февраля 23:03
Российская фигуристка ответила на вопрос о церемонии награждения командного... 22:57
Четырехкратный олимпийский чемпион Зимятов: я короную Большунова 22:34
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным 22:23
В США пригрозили России совместными с ФРГ мерами против «Северного потока... 22:18
Экс-хоккеист сборной России об Играх в Пекине: это не Олимпиада, а какой-то кошмар 22:18

В ОДКБ рассказали, при каких условиях организация направит миротворцев в Донбасс

Генсек ОДКБ: организация может направить в Донбасс миротворцев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Маслов/РИА «Новости»

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы отправить миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

По его словам, для отправки миротворцев потребуется согласие Киева.

«Гипотетически это можно представить [размещение миротворцев] при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства», — уточнил генсек ОДКБ.

Он не исключает, что решение ситуации с Донбассом стоит искать путем диалога.

«Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то», — заключил Зась.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также на следующий день, 19 февраля, беженцы из Донбасса начали получать первые выплаты по 10 тыс. руб.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть