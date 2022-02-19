В ОДКБ рассказали, при каких условиях организация направит миротворцев в Донбасс

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы отправить миротворцев в Донбасс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

По его словам, для отправки миротворцев потребуется согласие Киева.

«Гипотетически это можно представить [размещение миротворцев] при доброй воле со стороны Украины, ведь это ее территория, если будет мандат со стороны Совета Безопасности ООН и если возникнет необходимость и это решение поддержали бы все наши правительства», — уточнил генсек ОДКБ.

Он не исключает, что решение ситуации с Донбассом стоит искать путем диалога.

«Должно быть понимание необходимости сесть за стол и договориться о чем-то», — заключил Зась.

18 февраля руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. Эвакуация населения началась в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также на следующий день, 19 февраля, беженцы из Донбасса начали получать первые выплаты по 10 тыс. руб.