На Украине задумались о призыве в армию пенсионеров

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ВСУ допустили увеличение предельного возраста бойцов территориальной обороны Украины до 70 лет

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РИА «Новости»

Заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, полковник Сергей Собко рассказал в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что военные предложат поднять планку предельного возраста резервистов.

По его словам, в таком случае необходимо будет менять действующее законодательство — в настоящее время в составе сил территориальной обороны может участвовать человек в возрасте от 18 до 60 лет.

«Некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту. Мы думаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст — от 60 до 65 или до 70 лет», — сказал Собко.

Ранее украинский аналитик Александр Кочетков заявил, что в случае крупного вооруженного конфликта, в том числе с Россией, необходимо мобилизовать детей. Он также положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского поставить женщин на воинский учет. По его мнению, это позволит поставить под ружье большее число военнослужащих.

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