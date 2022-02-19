Украинский агент, задержанный в ДНР, рассказал о планах Киева

Задержанный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинский агент Антон Мацанюк заявил о планах Киева силой захватить Донбасс. Об этом сообщается в эфире Первого канала.

По словам агента, Вооруженные силы Украины намеревались подвергнуть Донецк массированному артобстрелу.

«Антон Мацанюк подтвердил — Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», — уточняется в сообщении.

Куратор Мацанюка обратил внимание, что что желательно выехать с территории Донецка как можно подальше из-за готовящегося массированного артиллерийского обстрела.

При этом установлено, что задержанный агент до этого работал в милиции ДНР. У Мацанюка были навыки оперативной работы — до перехода в таможню он трудился в милиции. Он работал в ведомстве в отделе наружного наблюдения. С вербовкой куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».

В репортаже добавили, что военные Украины хотели размещать самодельные бомбы на важных объектах в ДНР. К таким относятся мосты. вокзалы, сказал Мацанюк.

«При наступлении времени Ч, им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР - это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды», — сказал задержанный агент.

Работавший в таможенном управлении самопровозглашенной республики Мацанюк объяснил, как провозилась взрывчатка в регион.

«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать», — пояснил схему задержанный.

Ранее стало известно, что два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.