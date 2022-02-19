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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР обнародовала план наступления ВС Украины на Донбассе

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Телеграм-канад «Народная милиция ДНР»

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики обнародовала план наступления вооруженных сил Украины на Донбассе.

По данным народной милиции, 26-я, 43-я и 55-я артиллерийские бригады украинской армии планирует провести массированный огневой удар реактивной и ствольной артиллерии. Они намерены самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами уничтожить объекты военного и гражданского назначения на территории ДНР.

Наступление ВСУ планируется с трех направлений: Краматорск-Дебальцево, на Приазовском направлении, на Луганском направлении, сообщают в ДНР. Там утверждают, что в первом случае будет нанесен удар с применением танков, десантно-штурмовых бригад и артиллерийских бригад ВСУ с целью выхода к границе c Российской Федерацией.

На Приазовском направлении, по информации милиции, силами при помощи морских сил и артиллерии планируется выйти на рубеж Иловайск-Ульяновское и развивать наступление вдоль российской границы в направлении Красный Луч.

На Луганском направлении ВСУ проведут ограниченные наступательные действия силами мотопехотной и механизированных бригад. Цель этого наступления — заблокировать трассу Луганск — Дебальцево «М-30», развить наступление в глубину обороны ЛНР, выйти к направлению Красный Луч и соединиться с группировкой «Юг». В ходе боевых действий планируется окружение и блокирование крупных населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка, Алчевск.

Украинская сторона на данный момент не давала официальных комментариев по этой теме.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике госорганы и предприятия перевели в режим военного времени, а военком приказал всем военнообязанным прибыть в мобилизационные пункты.

Накануне руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения, в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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