В ДНР заявили об обстрелах населенных пунктов Стыла и шахта им. Гагарина

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило в своем Telegram-канале, что украинские военные дважды обстреляли населенные пункты Стыла и Шахта им. Гагарина.

В Стыле выпущено 12 мин калибром 120 мм, в шахта Гагарина — семь мин того же калибра.

Ранее в ДНР заявили, что был зафиксирован множественный обстрел со стороны ВСУ по направлению Докучаевска — три раза минами калибра от 82 до 120 мм, также в направлении Докучаевска было выпущено 40 гранат из АГС.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки. Об этом заявил в четверг, 17 февраля, начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

Вслед за этим руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.