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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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ДНР: военные Киева продолжают обстреливать Докучаевск запрещенными минометами

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило в своем Telegram-канале, что украинские силовики продолжают обстреливать Докучаевск запрещенными «минском» минометами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:58 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 14 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

Около часа назад в ДНР заявили, что украинские силовики второй раз за ночь обстреляли Докучаевск — сначала было выпущено 40 гранат, а затем 14 мин калибром 120 мм.

17 февраля в ЛНР и ДНР сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

На следующий день руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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