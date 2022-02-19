В ЛНР заявили еще о двух минометных обстрелах со стороны украинских силовиков

В представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Со стороны вооруженных формирований Украины было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: первое - в 00.27 н.п. Новотошковское – Донецкий: миномет 120мм (15 мин); второе произошло в 01.45 н.п. Трехизбенка – Славяносербск: миномет 120мм (9 мин)», — говорится в заявлении.

Там отметили, что в текущий момент выясняется информация о повреждениях и пострадавших после минометных обстрелах.

Ранее источник в силовых структурах Луганской народной республики заявил, что газопровод в Луганске был подорван в ночь на субботу не менее чем в трех местах.

До этого в пресс-службе «Луганскгаза» подтвердили, что в городе действительно было два взрыва, и назвали их причиной диверсию.

МЧС ЛНР удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. На месте инцидента работают специалисты экстренных служб и правоохранительных органов. Причины взрыва выясняются.