В ДНР сообщили об обстреле запрещенными минами

В представительстве ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Докучаевск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщает представительство ДНР, «зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00:40 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 15 мин калибром 120 мм».

Ранее Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о нейтрализации украинских диверсантов при попытке взрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке.

18 февраля эвакуацию объявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объяснив такую меру угрозой скорого нападения украинских военных. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения, включая реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган, а также американские переносные ракетные комплексы «Джавелин» и «Стингер».