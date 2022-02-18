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Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году военных сборов граждан, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, — говорится в указе.

Там также прописано поручение правительству и региональным органам исполнительной власти обеспечить призыв резервистов и проведение учений.

Военные сборы россиян, числящихся в запасе Вооруженных сил — плановое мероприятие, направленное на совершенствование боевой выучки резервистов. Такие учения проводятся ежегодно.

Ранее Министерство обороны анонсировало плановые учения сил стратегического сдерживания, которые пройдут 19 февраля под руководством Путина. В ведомстве отметили, что в маневрах примут участие Северный и Черноморский флот, Воздушно-космические силы, Южный военный округ и Ракетные войска стратегического назначения, и добавили, что планируются пуски баллистических и крылатых ракет.

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