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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Кличко заявил, что Украину не защитить 5 тыс. немецких касок

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко выступая на Мюнхенской конференции по безопасности поблагодарил Германию за поставку на Украину 5 тыс. военных касок, добавив, что этого недостаточно. Его цитирует РИА «Новости».

«Спасибо Германии, Германия выделила пару миллиардов евро для восстановления инфраструктуры, но сейчас критическая ситуация, мы стоим фронтом перед одной из самых сильных армий мира, и каждый агрессор, даже если подумает об атаке на Украину, должен понимать, что заплатит высокую цену. Мы готовы воевать, готовы защищать наши семьи, наши города, наших граждан. Спасибо за 5 тысяч касок, этого недостаточно. Мы не можем защищать страну только этим», — сказал Кличко.

Он напомнил, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на безопасность, гарантированную США, Францией, Великобританией и Россией — Будапештский меморандум.

«Это было не так давно в прошлом. Что же сейчас с Будапештским соглашением? Все забыли о нем», — поинтересовался киевский градоначальник.

Ранее Словения отказалась поставлять Украине летальное вооружение.

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