В ДНР заявили о предотвращении диверсии со стороны Украины

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили о пресечении попытки украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе Еленовки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Народной милиции ДНР.

«Сегодня ночью, диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» (бывший 3 полк специального назначения ССО) попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе н.п. ЕЛЕНОВКА с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ (Горюче-смазочные материалы)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что благодаря благодаря оперативной работе представителей силовых структур удалось избежать серьезных последствий. Они прибыли после звонка охранника и предотвратили теракт.

Ранее в ДНР заявили, что командованием Вооруженных сил Украины готовятся диверсии у линии соприкосновения сторон в Донбассе. По информации ДНР, указания отдал командир сил специальных операций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган, а выполнить теракты должны бойцы 8-го полка специального назначения.