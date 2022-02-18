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Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента России Владимира Путина пройдут 19 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе учений проведут пуски баллистических и крылатых ракет. В них будут участвовать Северный и Черноморский флот, Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения.

В Минобороны уточнили, что учения были спланированы заранее, чтобы проверить готовность органов военного управления, боевых расчетов, экипажей кораблей и ракетоносцев, надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игорь Конашенков заявил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях рядом с Украиной, прибывают в воинские гарнизоны.

Пентагон не поверил сообщениям об отводе российских ВС в места постоянной дислокации после белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». Более того, пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

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