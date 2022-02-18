Политолог рассказал, как Россия может ответить на военные действия США и НАТО

Военно-технический ответ России на действия НАТО и США будет соответствовать той угрозе, которая будет от них исходить. Об этом рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, российская армия будет обращать внимание на то, в каком объеме и каком формате будет производиться военное продвижение НАТО на восток.

«Одно дело поставлять противотанковые системы Javelin («Джавелин»), а другое дело — поставлять современные дроны, которые могут работать в Донбассе на большом удалении от своих баз», — сказал Кортунов.

Он также рассказал, что для противодействия силам США и их союзникам по Североатлантическому альянсу Россия может разместить в Калининградской области новейшие ракетные системы, например «Искандеры», или договориться со странами Латинской Америки о размещении систем там.

Кроме того, Россия может ускорить разработки в области гиперзвуковых вооружений и средств кибервойны.

Ранее американская газета The New York Times писала, что военный объект США в польском Редзиково может стать мишенью России при конфликте с НАТО.