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Украинский депутат вспомнил анекдот о милиционере

Депутат Рады Бужанский описал анекдотом переброску военных Британии в Эстонию

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Vadim Ghirda/AP

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский анекдотом описал переброску военных Великобритании в Эстонию. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров», — уточнил Бужанский.

Пытаясь объяснить смысл военных маневров с участием Лондона и Таллина, народный избранник вспомнил старый анекдот.

«Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил», — подчеркнул Бужанский

В Министерстве обороны Великобритании заявляли, что Королевская боевая группа Уэльса, покинет Сеннелагер в Германии и базы в Британии и станет прибывать в Эстонию. Дислокация военных начнется на предстоящей неделе.

Ранее в США посчитали уловкой заявление России об отводе войск от границ Украины. Источники WP утверждают, что Россия по-прежнему наращивает военные силы на границе.

Также Politico сообщало, что якобы Россия начнет «вторжение» на Украину после 20 февраля. До этого это издание обещало «нападение» 16 февраля.

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