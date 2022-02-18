Украинский депутат вспомнил анекдот о милиционере

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский анекдотом описал переброску военных Великобритании в Эстонию. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Эстония, как мы все знаем, находится в чудовищной опасности, и Британия спешит ей на помощь. Потому что если не находится, то не понятно, в чем смысл этих маневров», — уточнил Бужанский.

Пытаясь объяснить смысл военных маневров с участием Лондона и Таллина, народный избранник вспомнил старый анекдот.

«Товарищ милиционер, а по этой улице ходить опасно? Ну если б было опасно, я б тут не ходил», — подчеркнул Бужанский

В Министерстве обороны Великобритании заявляли, что Королевская боевая группа Уэльса, покинет Сеннелагер в Германии и базы в Британии и станет прибывать в Эстонию. Дислокация военных начнется на предстоящей неделе.

Ранее в США посчитали уловкой заявление России об отводе войск от границ Украины. Источники WP утверждают, что Россия по-прежнему наращивает военные силы на границе.

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