Первые военные эшелоны прибыли в Дагестан и Чечню после учений в Крыму

В пункты постоянной дислокации в Дагестане и Чечне после участия в учениях на территории Крымского полуострова прибыли первые эшелоны с личным составом и техникой мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Для этого был задействован железнодорожный транспорт в составе воинских эшелонов. Военные преодолел на нем 1,5 тыс. километров. Теперь личный состав готовится к техосмотру и обслуживанию техники. Он должен ее подготовить к дальнейшему выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности.

ВС РФ продолжают комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Кроме того, в Дзержинск Нижегородской области после учений на полигонах в Курской области вернулись подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа. Прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области и железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях.