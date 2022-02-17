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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минобороны Британии опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину

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Министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter видеоролик с картой «направлений вторжения Путина» на Украину.

«Мы не видели наблюдали доказательств того, что российские войска выводятся из приграничных районов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие, с помощью которого может осуществить вторжение без дальнейшего предупреждения», — заявили в минобороны.

В видео, в котором ведомство ссылается на «данные разведки», продемонстрированы две фазы сухопутного наступления — с севера и с юго-востока. В рамках первой фазы последует нападение на Киев и Днепр, с территории Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев.

Вторая фраза будет включать в себя движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы. При этом министерство пишет, что схема «приведена исключительно в иллюстративных целях».

Ранее в Британии заявили, что уже «слишком поздно» отправлять войска на Украину.

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