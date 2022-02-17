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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США сравнили российскую армию с «тупым, но тяжелым молотом»

Американский журналист Роговей оценил силу российских войск на границе с Украиной

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Обозреватель американского издания The Drive Тайлер Роговей описал состояние российской армии, сосредоточенной на территориях, граничащих с Украиной.

«В то время как российские военные остаются довольно тупым молотом — наследием расцвета советской эпохи — он все еще невероятно тяжелый (...) Россия предприняла целенаправленные шаги по модернизации элементов своей армии. И российский «тупой молот», и эти модернизированные возможности будут продемонстрированы всему миру в ходе крупной операции вторжения (на Украину — прим. ред.)», — написал Роговей.

Журналист заявил, что количество артиллерии, находящейся под контролем российской стороны, пугает и представляет невероятную опасность. Также он отметил численность войск в 130 000 человек, хотя признал, что качество этих сил и их снаряжения непостоянны.

«Тактические баллистические ракеты «Искандер-М» — ужасающее оружие — обрушится на критически важные укрепленные цели», — спрогнозировал автор публикации.

По мнению автора, в первую очередь Россия попытается нейтрализовать незначительную украинскую авиацию, пока ее не начнут использовать.

Кроме этого Роговей полагает, что оружие, которое было поставлено на Украину с запада, в частности, переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin и переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) FIM-92 Stinger, не способно отразить удар России по Украине. Его целью является лишь продление конфликта, что сделает всю операцию для Кремля более дорогостоящей.

Ранее политолог Николай Злобин заявил, что военная операция против Украины не интересна России.

Американская медиа-организация Politico назвала новую предполагаемую дату вторжения российских войск на Украину.

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