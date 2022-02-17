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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Польше назвали несколько сценариев «вторжения» России на Украину

Глава спецслужбы в Польше Солох: вероятность «вторжения» России на Украину выросла

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Baderkhan Ahmad/AP

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских военных в места дислокации после белорусско-российских учений заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину выросла, при этом он не привел никаких доказательств этому. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

Он выразил надежду на то, что война между РФ и Украиной все же не состоится.

«Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад», — заявил Солох.

По словам главы польской спецслужбы, ему известно о нескольких сценариях «российского нападения».

«Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности – ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон – со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины – этих вариантов есть несколько», — сказал Солох.

Ранее американская газета Politico заявила, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

До этого британский таблоид The Sun утверждал, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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