Лукашенко посетит российско-белорусские учения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне «Осиповичский». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне «Осиповичский», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что глава Белоруссии посетит розыгрыш тактического эпизода, в котором примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить союзные учения.

Учения «Союзная решимость – 2022» стартовали 10 февраля на территории Белоруссии.

Военные обеих стран отработают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», уточнили в ведомстве.

Маневры пройдут на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Мероприятие продлится до 20 февраля.