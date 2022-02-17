Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Полк истребителей МиГ-31К разместили на аэродроме Саваслейка 10:11
Российские ученые создают искусственный интеллект для проверки сочинений ЕГЭ 09:59
На Украине обвинили Запад в экономической диверсии из-за «вторжения» России 09:58
Американский фигурист: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву 09:53
«АвтоВАЗ» планирует избавиться от простоев к маю 09:53
Ученые из Британии назвали наиболее уязвимый перед коронавирусом возраст 09:50
В ДНР заявили об ответном огне по позициям силовиков Украины из-за нарушения... 09:47
Валиева, Щербакова и Трусова не стали общаться с журналистами после тренировки 09:39
Nissan поднял цены на автомобили в России второй раз за месяц 09:38
В WhatsApp добавили долгожданную функцию 09:34

Лукашенко посетит российско-белорусские учения

Лукашенко посетит российско-белорусские учения на полигоне «Осиповичский»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
BelTA Pool/EYEPRESS/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проинспектирует учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне «Осиповичский». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне «Осиповичский», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что глава Белоруссии посетит розыгрыш тактического эпизода, в котором примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не планирует посетить союзные учения.

Учения «Союзная решимость – 2022» стартовали 10 февраля на территории Белоруссии.

Военные обеих стран отработают задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», уточнили в ведомстве.

Маневры пройдут на пяти белорусских полигонах (Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский) и на отдельных участках местности. Мероприятие продлится до 20 февраля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть