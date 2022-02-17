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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Bloomberg: новые российские войска прибыли к границе с Украиной

Bloomberg: еще 7 тысяч российских военных прибыли к границе с Украиной

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Сергей Пивоваров/Reuters

Еще 7 тыс. российских военных прибыли к границе Украины, несмотря на заявление официальной Москвы об отводе войск. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

По данным агентства, до прибытия новых войск в регионе находились 100 тыс. российских военных. При этом доказательств этим утверждениям не приводится.

Ранее глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия, вопреки своим заявлениям, все еще продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, при этом он не привел никаких доказательств.

15 февраля официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы России завершили часть военных учений. Так, войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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