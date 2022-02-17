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Президент Венесуэлы заявил о военном сотрудничестве с Россией

Мадуро: Россия и Венесуэла договорились наращивать военное сотрудничество для защиты мира

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Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика и Россия пересмотрели планы сотрудничества в военной сфере и договорились наращивать его для защиты мира и суверенитета в южноамериканской стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы пересмотрели военное сотрудничество (с Россией) и утвердили направление для мощного военного взаимодействия между РФ и Венесуэлой для защиты мира, суверенитета, защиты территориальной целостности», — подчеркнул Мадуро.

Ранее он заявил, что Венесуэла и Россия подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах. По словам лидера Венесуэлы, обе стороны также подписали 12 документов о сотрудничестве в энергетической, финансовой, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, медикаментов и вакцин для Боливарианской республики. Это произошло в ходе встречи межправительственной комиссии высокого уровня в венесуэльской столице.

До этого Мадуро заявил, что «настоящими друзьями» страны в настоящее время являются РФ, КНР, Иран и Куба, поскольку оказывают постоянную помощь республике.

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