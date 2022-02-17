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Пентагон сообщил России о «взаимодействии» самолетов над Средиземным морем

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Reuters

Пентагон передал Москве информацию в связи с недавним «взаимодействием» военных самолетов над Средиземным морем. Об это пишет РИА «Новости» со ссылкой на штаб-квартиру Министерства обороны США.

«Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», — уточнили американские военные.

В Пентагоне напомнили, что в течение минувших выходных три самолета ВМС США P-8A подверглись «перехватам» российских самолетов.

Самолеты США и России, действовавшие в Средиземном море, пролетели в опасной близости друг от друга несколько раз на прошлой неделе, сообщил ранее The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерства обороны США.

Инциденты произошли в международном воздушном пространстве 11 и 12 февраля.

Издание утверждает, что три российских истребителя Су-35 пересекли траекторию полета трех американских самолетов-разведчиков P-8A. В один момент самолеты двух стран оказались на расстоянии 5 футов (1,5 метрах) друг от друга.

Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий — как непрофессиональный.

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