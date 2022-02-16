В Минобороны Германии заявили России, что члены НАТО «не будут наивными»

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Россия должна последовательно отвести войска от украинской границы, при этом отметив, что страны НАТО «не будут наивными» в этом вопросе, сообщает РИА «Новости».

«Речь сейчас не идет об оценке отдельных цифр. Важно, чтобы произошла деэскалация, произошел последовательный отвод, это сигналы, которых мы ждем после слов, которые мы слышали», — заявила Ламбрехт.

Она заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

«Члены альянса НАТО не будут наивными и будут внимательно следить за тем, какие меры Россия сейчас предпринимает», — заявила Ламбрехт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Запад в отсутствии воспитания. Он отметил, что Запад считает возможным указывать России, что ей делать на своей территории.