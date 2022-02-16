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В Минобороны Германии заявили России, что члены НАТО «не будут наивными»

Министр обороны Германии: Россия должна последовательно отвести войска от украинской границы

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Michael Sohn/AP

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Россия должна последовательно отвести войска от украинской границы, при этом отметив, что страны НАТО «не будут наивными» в этом вопросе, сообщает РИА «Новости».

«Речь сейчас не идет об оценке отдельных цифр. Важно, чтобы произошла деэскалация, произошел последовательный отвод, это сигналы, которых мы ждем после слов, которые мы слышали», — заявила Ламбрехт.

Она заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

«Члены альянса НАТО не будут наивными и будут внимательно следить за тем, какие меры Россия сейчас предпринимает», — заявила Ламбрехт.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Запад в отсутствии воспитания. Он отметил, что Запад считает возможным указывать России, что ей делать на своей территории.

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