В Китае рассказали, как РФ вынудила США отказаться от военной помощи Украине

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Sohu: российские атомные подводные лодки повлияли на решение США о военной помощи Украине

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Отправка российских подлодок к берегам США заставила американское руководство отказаться от идеи военной помощи Украине. Об этом сообщает портал «Народные новости» со ссылкой на издание Sohu.

По мнению китайских аналитиков, военнослужащие США, которых планируют отправить в Восточную Европу, могут устроить провокацию. Россия не могла допустить такой ситуации, поэтому Москва отправила атомные подлодки к берегам Соединенных Штатов.

Издание отмечает, что по меньшей мере две АПЛ приблизились к американским морским водам. Одна расположилась у Восточного побережья Штатов, вторая – у Западного. По мнению аналитиков, третья подлодка может находиться подо льдами Арктики.

В публикации отмечается, что в таких условиях правительство США отказалось от своих принципов и поспешило «откреститься от Украины».

Ранее стало известно, что атомную подводную лодку ВМС Соединенных Штатов Америки типа Virginia обнаружили в территориальных водах России противолодочные самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ).

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