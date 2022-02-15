Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал учения ВМФ России в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что учения проводятся в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории.

Также Шойгу заслушал доклад главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС России.

В ходе учений были поражены корабельные группировки условного противника и проведена стрельба по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия.

Также российские военные отрабатывают мероприятия по обнаружению иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.

Ранее сообщалось, что Россия перебросила в Сирию два бомбардировщика Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) и истребители МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал».