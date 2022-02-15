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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минобороны Украины не верит, что Москва будет атаковать Киев

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в сценарий атаки на Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра.

«Честно, я в такой сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера, с территории Республики Беларусь. Я прошу не забывать, что у нас 1 тысяча километров с Республикой Беларусь границы, из которых приблизительно 750 километров — это болота, чащи, очень сложный рельеф. Поэтому не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе», — объяснил свою позицию министр, добавляя, что считает подобный «апокалиптический сценарий» глупостью.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров счел американской провокацией информацию о возможном «российском вторжении» и заявил, что США хотят, чтобы между Россией и Украиной развязалась война.

В западных СМИ уже озвучивали конкретные даты начала «полномасштабного вторжения» России на Украину. Так, немецкое издание Spiegel сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля. В самом Киеве не нашли предпосылок для этого, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства, что «вторжение» 16 февраля неминуемо, а затем в обращении к нации сказал, что день, которым Украину «пугают вторжением», он распорядился именовать Днем единения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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