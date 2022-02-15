Украина выдвинула к границам средства ПВО

Украина начала выдвигать свои средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также к Белоруссии. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, на подконтрольных Киеву районах Донбасса были развернуты до двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300. Рядом с российско-белорусской границей разместили подразделения «Бук-М1». Также Вооруженным силам Украины (ВСУ) ранее передали переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. При этом их точное количество неизвестно.

Как заявил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков, данные средства ПВО уже устарели и могут себя проявить разве что «где-нибудь в Африке». Кроме того, он выразил сомнение, что комплексы Stinger являются эффективными, так как украинская сторона получила партию ракет, которая была давно выпущена. Еще эксперт указал, что это оружие еще не проверялось в реальных условиях.

Недавно представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что украинские силовики готовятся к заброске десантников в тыл республик Донбасса.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.