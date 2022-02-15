Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Роскосмос» за три года сократил более 17 тысяч рабочих мест 03:03
Стало известно, как россияне относятся к свиданиям 03:00
Бузова назвала себя «слишком дорогим подарком» для мужчин 02:58
Бывший мэр Риги раскритиковал высказывания президента Латвии о русском языке 02:51
Плющенко заявил, что фигуристка Трусова физически сильнее Роналду 02:49
Итальянская фигуристка: допуск Валиевой приведет к потере доверия к фигурному... 02:41
Стали известны все шоумены, которые заменят Маслякова на играх КВН 02:37
Мужчина зарезал парня и девушку в День всех влюбленных 02:31
Байден и Джонсон заявили об «окне» для дипломатии в ситуации вокруг... 02:21
Фигуристка Щербакова рассказала об атмосфере на Олимпиаде 02:16

Украина выдвинула к границам средства ПВО

«Известия»: ВСУ перебросила к границам ракетные комплексы ПВО С-300 и «Бук-М1»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Украина начала выдвигать свои средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также к Белоруссии. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, на подконтрольных Киеву районах Донбасса были развернуты до двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300. Рядом с российско-белорусской границей разместили подразделения «Бук-М1». Также Вооруженным силам Украины (ВСУ) ранее передали переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. При этом их точное количество неизвестно.

Как заявил изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков, данные средства ПВО уже устарели и могут себя проявить разве что «где-нибудь в Африке». Кроме того, он выразил сомнение, что комплексы Stinger являются эффективными, так как украинская сторона получила партию ракет, которая была давно выпущена. Еще эксперт указал, что это оружие еще не проверялось в реальных условиях.

Недавно представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что украинские силовики готовятся к заброске десантников в тыл республик Донбасса.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ). 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть