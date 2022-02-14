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Министр обороны Украины оценил необходимость введения военного положения

Глава Минобороны Украины Резников: оснований для введения военного положения нет

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РИА «Новости»

Украинский министр обороны заявил в эфире телеканала ICTV, что не видит оснований для введения военного положения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может», — сказал Резников.

Он объяснил, что военное положение вводится, когда на территории страны появляется вражеская армия, и выразил надежду, что «такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо».

Глава минобороны добавил, что в настоящее время нет причины покидать Украину.

«Моя оценка сегодня момента точно не тревожная. Точно отсутствие сегодня, скажем так, причин собирать чемодан и куда-то ехать. Мы остаемся здесь и никуда не собираемся ехать», — подчеркнул он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к уехавшим за границу гражданам, заявив, что если они не вернутся в течение суток, то страна сделает «серьезные выводы».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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