Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский записал обращение к гражданам Украины 21:03
Степанова резко ответила журналисту: не хотите еще проверить у меня в трусиках 21:01
Десятки человек пострадали при столкновении скоростных поездов недалеко от Мюнхена 20:59
Генсек ООН Гутерриш и Лавров обсудили невыдачу виз США дипломатам России 20:55
В Польше на заводе по производству взрывчатых веществ произошел взрыв 20:43
Президент НОК Норвегии о допуске Валиевой к ОИ: тут есть пробел в правилах... 20:40
В СНБО назвали число находящихся за границей депутатов Рады 20:38
Британский премьер считает, что Россия может напасть на Украину в течение... 20:31
Лидер думской фракции «Единая Россия» заразился коронавирусом 20:29
Энберт объяснил, что поможет Валиевой в личном турнире на ОИ 20:19

В Польшу прибыли дополнительные F-15

Министр обороны Польши сообщил о прибытии восьми дополнительных американских истребителей F-15

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Boeing

В рамках миссии NATOAirPolicing в Польше приземлились восемь дополнительных американских истребителей F-15. Об этом написал в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

«Очередные истребители» пополнили группу из 15 аналогичных самолетов прибывших в Польшу ранее.

NATOAirPolicing — миссия Североатлантического альянса, призванная обеспечить безопасность воздушного пространства стран участниц. Она предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, задача которых — оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.

Ранее агентство Reuters сообщило, США намерены перебросить в Польшу 3000 военнослужащих.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть