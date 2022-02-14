В Польшу прибыли дополнительные F-15

В рамках миссии NATOAirPolicing в Польше приземлились восемь дополнительных американских истребителей F-15. Об этом написал в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе», — говорится в сообщении.

«Очередные истребители» пополнили группу из 15 аналогичных самолетов прибывших в Польшу ранее.

NATOAirPolicing — миссия Североатлантического альянса, призванная обеспечить безопасность воздушного пространства стран участниц. Она предполагает постоянное присутствие истребительной авиации и экипажей, задача которых — оперативно реагировать на вероятные нарушения воздушного пространства.

Ранее агентство Reuters сообщило, США намерены перебросить в Польшу 3000 военнослужащих.