Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме обсудят новые штрафы из-за «кусачих» собак 04:05
Клебо о сборной России: разочарован, сегодня есть команда, которая лучше нас 03:54
Россиянам рассказали, что из-за COVID-19 участилось опасное аутоиммунное заболевание 03:53
Врач назвал два необычных признака диабета 03:52
Комментатор об эстафете на ОИ: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их... 03:50
МИД Японии отзывает большинство дипломатов с Украины 03:44
Россиянин продал свой автомобиль, а потом угнал его 03:41
В Раде заявили, что Зеленский своей «глупостью и жадностью» привел Украину... 03:30
В Кремле рассказали о настойчивости США в попытках влиять на страны... 03:15
Врач рассказал о ложных симптомах интоксикации при «омикроне» 03:12

Высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана заподозрили в присвоении $5,8 мл

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
mod.gov.az

Четыре высокопоставленных сотрудника Министерства обороны Азербайджана арестованы по обвинению в присвоении крупной суммы денег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Бакинский военный суд.

В отношении обвиняемых началось судебное дело. На скамье подсудимых оказались начальник финансового управления Рафаэль Халилов, глава финансового отдела «N-ской» воинской части Фазаиль Алиев, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер финансового управления Ализаде Вюсал Адалет оглы.

«В отношении каждого из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца», — рассказали с суде.

Обвиняемые были задержаны в ходе операции Службы государственной безопасности. Им предъявлено обвинение по статье УК 179.4 (присвоение в особо крупном размере). Общая сумма ущерба оценена в 10 млн манатов (свыше $5,8 млн).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть