Высокопоставленных сотрудников Минобороны Азербайджана заподозрили в присвоении $5,8 мл

Четыре высокопоставленных сотрудника Министерства обороны Азербайджана арестованы по обвинению в присвоении крупной суммы денег. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Бакинский военный суд.

В отношении обвиняемых началось судебное дело. На скамье подсудимых оказались начальник финансового управления Рафаэль Халилов, глава финансового отдела «N-ской» воинской части Фазаиль Алиев, начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и офицер финансового управления Ализаде Вюсал Адалет оглы.

«В отношении каждого из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца», — рассказали с суде.

Обвиняемые были задержаны в ходе операции Службы государственной безопасности. Им предъявлено обвинение по статье УК 179.4 (присвоение в особо крупном размере). Общая сумма ущерба оценена в 10 млн манатов (свыше $5,8 млн).