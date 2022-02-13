Украина получила военную помощь из Литвы

Литва поставила на Украину переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и другое военное снаряжение. Об этом в своем Facebook написал глава украинского Минобороны Алексей Резников.

Он выразил благодарность Вильнюсу за помощь.

«Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются многие столетия. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!» — заявил министр.

Ранее сообщалось, что власти США дали разрешение таким балтийским странам-членам НАТО, как Эстония, Латвия и Литва, поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства.

Для реэкспорта противотанковых комплексов Javelin и противовоздушных систем Stinger этим трем государствам была необходима санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

Украинские власти активно закупают списанное иностранное оружие, а также получают военную помощь от стран Запада. НАТО уже несколько лет отправляет военных инструкторов для помощи ВСУ. 6 февраля газета The Mirror сообщила об отправке более 100 бойцов британского спецназа на Украину для обучения украинских военных. Недавно своих солдат туда также отправили Канада и Латвия, ранее сообщалось о присутствии в стране военных из США, Литвы и других государств. США и НАТО отправили на Украину несколько партий оружия — 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.