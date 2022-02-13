НАТО развернет в Румынии постоянную боевую группировку

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в Румынии может появиться постоянная боевая группировка НАТО под руководством Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На будущей неделе состоится очень важная встреча министров обороны стран НАТО. Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией», — сказал замгенсека.

Он ожидает, что другие страны НАТО предоставят войска для постоянного присутствия в Румынии.

Джоанэ рассказал, что после 2014 года альянс принял решение создать четыре группировки: три из них размещены в странах Прибалтики, еще одна — в Польше. Группировка в Румынии станет пятой для НАТО в Восточной Европе.

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что истребители Typhoon ВВС Великобритании будут направлены для патрулирования воздушного пространства Румынии из-за ситуации на Украине.

По его словам, если президент России Владимир Путин намерен вторгнуться на Украину, то произойдут две вещи: увеличение войск НАТО на российских границах и увеличение расходов членов НАТО на оборону. Уоллес отметил, что подобные последствия возможного вторжения на Украину не будут отвечать стратегическим интересам России.