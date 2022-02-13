Военный эксперт объяснил, как «Маршал Шапошников» остановил американскую субмарину

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин рассказал телеканалу «Звезда», что фрегат «Маршал Шапошников» не дал атомной субмарине ВМС США типа Virginia нарушить государственную границу около Курильских островов, действуя словно караульный на посту.

«Это то же самое, если бы вы стояли в карауле и видите нарушителя. Первый «выстрел в воздух» — это передача в данном случае информации на подводную лодку по связи о том, что она нарушила территориальные воды РФ и находится в опасном положении», — сказал Литовкин.

Далее, пояснил он, моряки продемонстрировали подлодке, что они не только знают о ее присутствии, но и способны определить точное местоположение судна. Для этого обычно применяются специальные бомбометные установки.

«(Они) запускают гранаты, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красными флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг — это прямое поражение этого объекта», — отметил редактор издания.

Ранее стало известно, что подводную лодку ВМС США обнаружили в территориальных водах России противолодочные самолеты Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ).

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп утром 12 февраля. При этом судно сначала проигнорировало предупреждения российских военных на русском и английском языках. После применения «соответствующих средств» подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и максимально быстро покинула российские территориальные воды. Из-за случившегося Минобороны вызвало американского военного атташе. Ему вручили ноту о недопущении таких действий.