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Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе

Глава ДНР Пушилин: у линии соприкосновения сосредоточены 150 тыс. украинских военных

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин раскрыл в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» разведданные о численности группировки вооруженных сил Украины, находящейся у линии соприкосновения.

«Идет в плане обострения в ежедневном формате (ситуация). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава (ВСУ)», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что Донецк стремится к разрешению вооруженного конфликта дипломатическим путем, посетовав, что действия украинских властей свидетельствуют о готовности применить силу.

Ранее глава ДНР допустил, что Киев организовал взрыв в километре от линии соприкосновения, чтобы отснять материал для будущих провокаций. О взрыве, произошедшем, предположительно, в районе Донецкого аэропорта, который примыкает к линией соприкосновения, рассказали жители Донецка.

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Кризис на Украине
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