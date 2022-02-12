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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Минобороны Британии оценило вероятность вторжения России на Украину

Глава Минобороны Британии Уоллес считает вторжение России на Украину «весьма вероятным»

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес оценил возможность вторжения России на Украину как «весьма вероятный» сценарий. Об этом заявил газете The Times.

По его словам, военное присутствие на границе якобы в настоящее время достигло таких размеров, что Россия может «начать наступление в любое время».

«Может быть, он [президент России Владимир Путин] просто выключит свои танки, и мы все идем домой, но до западных стран доносятся веяния Мюнхена (Мюнхенской конференции 2007 года — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Уоллес.

В вашингтонской администрации пока не определились, готова ли Россия к эскалации ситуации на российско-украинской границе.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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